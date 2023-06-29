87 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 29 июня, стало известно, что в Новосибирске 87 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, пять ребят получили 100 баллов сразу по двум дисциплинам. Известно также, что 762 новосибирских школьника получат аттестат о среднем образовании с отличием. 11 класс в 2023 году окончили 8977 ребят, а из девятого выпустились 18 293 школьника.

Встреча стобалльников с мэром Новосибирска состоится 30 июня.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирским выпускникам массово выдали аттестаты с ошибками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber