«Получил права 2 дня назад»: появились новые подробности ДТП, в котором разбились подростки под Новосибирском

Источник рассказал подробности аварии на трассе под Новосибирском, в которой разбились подростки на «Тойоте». Фото: прокуратура НСО.

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла в Болотнинском районе Новосибирской области. Поздно вечером там разбились подростки на «Тойоте». Два парня, 15-ти и 19-ти лет, погибли. Еще двое подростков получили травмы. Они в больнице. Управлял авто 18-летний парень:

– Это была машина его отца. Он был трезвый и пристегнут. Видимо это спасло ему жизнь. Они ехали из Болотного в Козловку. Ребята просто катались, а водитель получил права всего 2 дня назад, – рассказал КП-Новосибирск источник.

Известно, что уголовное дело, возбужденное по факту аварии, планируют передать в СК.

– Руководство территориального отдела СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором района инициировало вопрос о передаче уголовного дела по факту аварии из органов внутренних дел в производство следственных органов следственного управления, – говорится в сообщении СУ СК РФ по НСО.

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