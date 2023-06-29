Укусила мужчину за нос: буйную пассажирку, следовавшую до Новосибирска, пришлось снять с поезда

Пьяная женщина устроила переполох в поезде Северобайкальск-Москва. Фото: стоп-кадр из видео УТ МВД России по СФО

Пьяная женщина устроила переполох в поезде Северобайкальск-Москва. Дебоширка следовала в Новосибирск, но до столицы Сибири так и не добралась. Ее сняли с поезда за хулиганство.

Нарушительницей общественного порядка оказалась 39-летняя жительница города Усть-Кут Иркутской области. После распития спиртного в вагоне-ресторане она начала вести себя неадекватно. Женщина материлась и мешала отдыху окружающих. Сидящий за соседним столиком мужчина сделал ей замечание – это взбесило сибирячку. Она подошла к пассажиру и укусила его за нос.

В конфликт вмешалась начальница поезда. Работница РЖД потребовала вернуться на свое место. В ответ дебоширка обматерила ее и ударила по плечу.

Женщину высадили из поезда на станции Иланская Красноярского края. Там ее ждали транспортные полицейские. Хулиганку доставили в дежурную часть, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения она отказалась.

− В настоящее время следователями линейного отдела МВД России на станции Иланская в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы, − отметили в УТ МВД России по СФО.

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