«Металась по дому, не могла открыть дверь»: в МЧС раскрыли подробности спасения 11-летней девочки из огня в Бердске

В МЧС рассказали, как спасли из горящего дома 11-летнюю девочку под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Бердске на улице Красная Сибирь на пожаре чудом не погибла 11-летняя девочка. Ее спасли пожарные. Родители ребенка в момент ЧП были на работе. Школьница испугалась и запаниковала.

– Девочка металась по дому, двери она не смогла открыть. Прибывшие пожарные обнаружили ее в горящем и задымленном строении. Сразу же эвакуировали ее и одновременно приступили к тушению», – рассказал подробности спасения ребенка замначальника ПСЧ №32 старший лейтенант внутренней службы Павел Макеенков.

Школьница получила незначительное отравление угарным газом. Девочка будет проходить лечение амбулаторно.

Семья погорельцев пока у соседей. По данным МЧС, их дом можно восстановить.

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