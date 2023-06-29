11 ударов в шею и 43 в голову: жителю Новосибирской области вынесли приговор за убийство знакомых с особой жестокостью

В Новосибирской области вынесли приговор мужчину, убившему с особой жестокостью двоих знакомых. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области суд на основании вердикта присяжных огласил приговор сибиряку, который с особой жестокостью убил двоих человек. Это были его знакомые: 52-летний мужчина и 27-летняя девушка. Судили 38-летнего изверга по п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью».

Следствие и суд установили, что вечером в марте 2022 28-летний мужчина и 27-летняя девушка гостили у 52-летнего знакомого в Тогучине. Компания распивала спиртное в квартире на улице Кирова. В ходе веселья приятели поссорились. Старший из компании ушел спать, а девушка закрылась в ванной. Тогда 38-летний агрессор схватил нож и не менее 11 раз ударил им в шею 52-летнего друга. Он в момент нападения спад.

– Затем выбил дверь в ванную комнату, где нанес 27-летней потерпевшей не менее 43 ударов в голову, используя в качестве оружия деревянные части двери, утюг и иные предметы. Потерпевшие скончались на месте преступления, злоумышленник скрылся, – перечислили подробности зверства в СК РФ по Новосибирской области.

Суд вынес приговор агрессору. Его отправили в колонию строгого режима на 19 лет.

КП-Новосибирск выяснили подробности кровавой бойни. Оказалось, что сибиряк убил друга и любовницу. Подробнее об этом в материале.

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