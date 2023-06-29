Еще три моста через реку Обь планируют построить в Новосибирске

В генеральном плане Новосибирска запланировано строительство семи мостов через реку Обь. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В генеральном плане Новосибирска запланировано строительство семи мостов через реку Обь. Четвертый мост планируют сдать в эксплуатацию в этом году, в будущем предстоит построить еще три объекта. Об этом в ходе встречи с журналистами 29 июня сообщил мэр Анатолий Локоть.

Однако пятый мост начнут строить не сразу.

− Следующая задача − это строительство Южного транзита через Бугринский мост. Этот мостовой переход существует, но он не полностью задействован, это видно по относительно ненапряженному трафику. Там отсутствуют полноценные развязки, − отметил градоначальник.

Только после этого начнут возводить новую мостовую переправу. Однако о сроках Анатолий Локоть ничего не сказал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber