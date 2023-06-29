В Новосибирске пенсионеры устроили вечер песен под гитару в кафе

В Новосибирске пенсионеры спели песни под гитару в кафе.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Новосибирске пенсионеры спели песни под гитару в одном из местных кафе. Публикация появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
На записи видно, что за столами сидят пожилые люди. Они внимательно слушают стоящего перед ними мужчину с гитарой в руках.
− Так вот какая ты, а я дарил цветы… − исполнил сибиряк знаменитую песню советского вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица».
Многие с удовольствием подпевали мужчине, вспоминая свою молодость. Среди слушателей также были замечены молодые люди.
− Ну классно же... – отметил в комментариях один из местных жителей.
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