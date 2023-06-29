Алиментщица из Новосибирской области бросила пить, чтобы помириться с сыном

Женщина не обеспечивала своего 8-летнего сына. Фото: ГУ ФССП России по НСО

Жительницу Мошковского района Новосибирской области привлекли к 60 часам обязательных работ за неуплату алиментов. Женщина не обеспечивала своего 8-летнего сына, рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Некоторое время назад сибирячку и ее мужа лишили родительских прав. Супруги вели аморальный образ жизни – выпивали, нигде не работали. В их доме царили антисанитарные условия. Ребенка забрали родители женщины, они оформили над мальчиком опекунство и подали на алименты.

− Судебные приставы неоднократно предупреждали горе-родителей о необходимости выполнения родительских обязательств. Однако это не принесло должного результата, − отметили в публикации.

В отношении супругов составили протокол об административном правонарушении. Им обоим назначили обязательные работы. После их прохождения должница поняла, что хочет измениться. Она бросила пить, а также попросила судебных приставов помочь ей в поиске работы.

В итоге сибирячку поставили на учет в центр занятости. Местная жительница надеется, что все это поможет ей наладить контакт с родителями и сыном.

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