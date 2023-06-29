«За рулем был 18-летний парень»: раскрыты подробности аварии с разбившимися на трассе под Новосибирском подростками

«Тойотой Хайлендер», в которой разбились подростки на трассе под Новосибирском, управлял 18-летний парень. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны подробности жуткой аварии, случившейся на трассе Болотное-Зудово-Козловка в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» вылетел в кювет с дороги. Машина опрокинулась.

– Автомобилем управлял 18-летний парень. В аварии погибли двое молодых людей: одному из них 15 лет, второму – 19, – рассказал КП-Новосибирск источник.

Также известно, что еще двое подростков, парень и девушка, получили травмы. Их госпитализировали.

По факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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