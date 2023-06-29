В Новосибирске подполковнику в отставке дали пять лет колонии за хищение авиаимущества

Военнослужащему дали пять лет в исправительной колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске судили подполковника в отставке, совершившего несколько преступлений. Среди них – похищение авиационного имущества более чем на 20 миллионов рублей.

В среду, 28 июня, Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему. Выяснилось, что мужчина управлял и распоряжался авиационным имуществом. В период службы со 2 октября 2020 года по 26 октября 2021 года он, руководя организованной группой, незаконно присвоил имущество Минобороны. Ущерб составил 20,8 миллиона рублей.

− Кроме того, Обухов в составе организованной группы совершил служебные подлоги, а также организовал совершение служебного подлога с целью скрыть хищение авиационного имущества, − рассказали в пресс-службе суда.

Военнослужащего признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере»), двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший нарушение охраняемых законом интересов общества или государства»), а также одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 292 УК РФ – за организацию служебного подлога.

Мужчине дали пять лет в исправительной колонии общего режима. Также его лишили воинского звания «подполковник в отставке». Кроме того, он должен будет выплатить Минобороны более 17 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber