Новосибирцев предупредили об опасных волнах на Обском море в период непогоды

Из-за сильного ветра на водоемах Новосибирской области могут образовываться большие волны. Фото: Антон ПИКУС

Из-за сильного ветра на водоемах Новосибирской области могут образовываться большие волны. Находиться на воде в период непогоды крайне опасно, предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Это прежде всего касается рыбаков. Велик риск того, что резиновая лодка перевернется – это может привести к трагедии.

В период непогоды особенно опасно находиться на Обском море и озере Чаны. Лучше воздержаться от выхода на воду и дождаться улучшения метеоусловий.

− Грамотно оценивайте погодные условия, не подвергайте свою жизнь риску. Переждите ветреную погоду дома или за более безопасным занятием, чем рыбалка, − обратились к новосибирцам представители МЧС.

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