В поселке под Новосибирском отловили волков, которые терроризировали местных жителей

Канадских волков отловили и отвезли в зоопарк. Фото: администрация Сузунского района

В поселке Сузун Новосибирской области отловили пять канадских волков, которые держали в страхе всю округу. Звери неоднократно нападали на домашнюю птицу и пугали детей.

Напомним, волков разводил местный житель − пенсионер по имени Разжаб, поселившийся на окраине у пилорамы. В разное время мужчина содержал обезьян, крокодилов и страусов. Это вызывало недовольство у соседей.

Люди жаловались в местную администрацию, в итоге ситуацией заинтересовались в Минприроды региона и Росприроднадзоре.

− Совместно была проведена проверка в отношении гражданина, содержащего диких животных. Как оказалось, содержание проводилось незаконно, − рассказали в администрации Сузунского района.

В среду, 28 июня, на место прибыли полицейские и представители Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Они изъяли у пенсионера волков и одного питона.

Животных временно разместили в Новосибирском зоопарке. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.

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