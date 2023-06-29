В поселке под Новосибирском отловили волков, которые терроризировали местных жителей

Канадских волков отловили и отвезли в зоопарк. Фото: администрация Сузунского района
В поселке Сузун Новосибирской области отловили пять канадских волков, которые держали в страхе всю округу. Звери неоднократно нападали на домашнюю птицу и пугали детей.
Напомним, волков разводил местный житель − пенсионер по имени Разжаб, поселившийся на окраине у пилорамы. В разное время мужчина содержал обезьян, крокодилов и страусов. Это вызывало недовольство у соседей.
Люди жаловались в местную администрацию, в итоге ситуацией заинтересовались в Минприроды региона и Росприроднадзоре.
− Совместно была проведена проверка в отношении гражданина, содержащего диких животных. Как оказалось, содержание проводилось незаконно, − рассказали в администрации Сузунского района.
В среду, 28 июня, на место прибыли полицейские и представители Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Они изъяли у пенсионера волков и одного питона.
Животных временно разместили в Новосибирском зоопарке. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.
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