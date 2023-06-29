Погода снова не радует: в Новосибирске обещают дождь и грозу 29 июня

Новосибирск снова окажется во власти непогоды.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 29 июня, Новосибирск снова окажется во власти непогоды. В городе обещают дождь, грозу и сильный ветер. Прогноз появился на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Днем прогнозируют около +16 градусов. До обеда ожидаются небольшой дождь, местами гроза.
К вечеру воздух прогреется до +21.
− Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, − сообщают в Гидрометцентре.
Напомним, накануне новосибирцы сняли из окон своих домов пылевую бурю. Она накрыла оба берега.
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