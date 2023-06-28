Председатель Заксобрания Новосибирской области подписал соглашение о сотрудничестве с белорусским парламентом

Андрей Шимкив и председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Заксобрание НСО

В рамках десятого Форума регионов России и Белоруссии, который проходит с 26 по 28 июня в Уфе, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик подписали соглашение о сотрудничестве.

Стремление к установлению и развитию межпарламентских связей, обмену опытом в законотворческой деятельности стало основой для заключения соглашения о сотрудничестве между парламентами областей двух государств. Соглашение заключено сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

Осуществлять сотрудничество парламенты будут по следующим направлениям:

— Совершенствование законотворческой (нормотворческой) деятельности путем обмена информацией.

— Содействие установлению и развитию прямых контактов между депутатами и комитетами Законодательного Собрания Новосибирской области (Российская Федерация) и депутатами и постоянными комиссиями Могилевского областного Совета депутатов (Республика Беларусь).

— Форум еще раз показал, что большинство регионов России сотрудничают с республикой Беларусь и это не только побратимские связи между городами, районами и регионами. Это не только связи отраслевые, связи между предприятиями, но и, что гораздо более важно, очень тесные, практически родственные, связи между народами. Мы единый союз. Белорусы нам не просто партнеры, мы были и остаемся в настоящем смысле братьями. У нас общая история, у нас общее будущее. Об этом много говорили на Форуме как мы, так и белорусская сторона. Уверен, что в дальнейшем, учитывая подписанное соглашение о межпарламентском сотрудничестве, наши связи будут только крепнуть, — подчеркнул Андрей Шимкив.

Как отметил вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов, очень символично, что в эти дни принимает белорусскую делегацию один из самых многонациональных регионов России — Башкортостан. На Форуме представлены 57 регионов Российской Федерации и все области Республики Беларусь.

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