«Ох, какой красавец!»: житель Новосибирской области наткнулся в лесу на маленькую косулю

С жителем Кочковского района Александром Болотских произошел счастливый случай. Фото: «Степные зори»

С жителем Кочковского района Александром Болотских произошел счастливый случай. Во время прогулки по лесу он наткнулся на маленькую косулю, спрятавшуюся среди высокой травы. Мужчина снял встречу на видео.

— Не всем, даже охотникам, удается повстречать этих лесных красавцев и близко пообщаться, а снять видео — единицам, — пишет местное издание «Степные зори».

Мужчине удалось приблизиться к косуле и даже чуть-чуть потрогать малыша за нос и почесать за ухом. Убегать детеныш не спешил, правда, в какой-то момент все же испугался чужака и издал громкий писк.

— Мамку зовешь? Ладно, уйду, не буду тебя пугать, — говорит сибиряк на видео.

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