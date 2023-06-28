Полицейские поймали барнаульца, в автобусе угрожавшего ножом подростку

Мужчина показывал подростку нож. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае арестовали дебошира, который достал нож в автобусе и вступил в конфликт с подростком. Об инциденте сообщает Amic.ru со ссылкой на региональный СК.

В ведомстве сообщили, что нарушителем оказался 43-летний местный житель. Будучи пьяным, он начал ссориться с 16-летним подростком, показывая тому нож.

Сотрудники возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия. За это преступнику грозит до 7 лет срока. В прокуратуре Алтайского края также добавили, что задержанный ранее судим за грабеж и имеет непогашенную судимость.

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