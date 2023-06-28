С января по май 2023 года в Новосибирской области изъяли 200 килограммов наркотиков

Оперативники изъяли 200 килограммов веществ за 5 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 5 месяцев 2023 года полицейские зарегистрировали 1847 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом оперативники изъяли 200 килограммов запрещенных веществ разного типа и происхождения.

— В сельской местности превалируют каннабиоидные наркотики, в городах — синтетические. С января по июнь текущего года изъяли 200 килограммов — это больше на 30%, чем за аналогичный период прошлого года, — пояснил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону Сергей Тарасенко на пресс-конференции.

Из 200 изъятых килограммов веществ 10 пришлось на героин, 60 — на гашиш, 40 на марихуану и еще 100 на синтетику.

Тарасенко отметил, что по сей день сохраняется беспокойная тенденция, связанная с увеличением доли синтетических наркотиков в отчетах оперативников.

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