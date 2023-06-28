3 июля в Луна войдет в полную фазу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суперлуние в Новосибирске 3 июля 2023 года можно будет увидеть ближе к 19 часам. Об этом сообщают астрономы сайта Starwalk. Эксперты рассказывают, чем особенно это космическое явление и как его увидеть.
— 3 июля в Луна войдет в полную фазу. За несколько часов до этого она максимально приблизится к Земле и будет выглядеть на 5,8% больше и сиять на 12,8% ярче, чем обычная полная Луна.
Кроме этого, специалисты отмечают, что 3 июля Луна не только будет выглядеть больше, но даже изменит цвет. Она может быть оранжевой, розовой или красной. Это происходит из-за того, что Луна находится низко, а свет, который она отражает, проходит через воздух — это эффект закатов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер