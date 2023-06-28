В Барнауле бабушку зажало дверьми автобуса — водитель провез ее так до следующей остановки

Бабушку провезли зажатой в дверях целую остановку. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Барнауле водитель закрыл автобус и зажал бабушку дверьми. Пассажиры кричали водителю, но безуспешно. В итоге пожилая женщина проехала так до следующей остановки. О происшествии сообщает Толк.

— Хочется выразить благодарность мужчине, который заметил и не стал молчать, а сразу начал пытаться руками открыть дверь и вызволить бабушку. Если вы это читаете, спасибо за ваше неравнодушие, – написал очевидец в группе Инцидент Барнаул.

В местной администрации сообщили, что инцидент разберут и примут меры — информацию уже направили перевозчику.

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