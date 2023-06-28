Скандальную лестницу у Речного вокзала в Новосибирске продолжают ремонтировать

Изначально лестницу должны были сдать в конце 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Лестницу-долгострой у Речного вокзала в Новосибирске открыли для пешеходов за несколько дней до Дня города. При этом, как сообщили в мэрии, отделочные работы здесь будут продолжены.
– 21 июня завершился первый этап работ по ремонту лестницы, во время которого демонтировали аварийные конструкции и сделали из монолитного бетона новые лестничные марши и промежуточные площадки, – пояснили КП-Новосибирск в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской администрации. – При этом восстановили геометрические параметры ступеней, чтобы были одинаковая ширина и высота. Это позволило открыть пешеходное движение.
Во время второго этапа облицуют ступени, промежуточные площадки и парапет гранитными плитами, установят поручни и перила из нержавеющей стали, обустроят спуск для колясок – чтобы проехать могли любые, в том числе и тележки, независимо от ширины колеи.
– Указанные работы будут производить без прекращения движения пешеходов. Срок окончания всех работ на объекте – 15 августа, – сообщили в мэрии.
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