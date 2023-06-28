Губернатор Травников возглавил делегацию НСО на форуме регионов России и Белоруссии

Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области на Форуме регионов Союзного государства России и Белоруссии. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области на Форуме регионов Союзного государства России и Белоруссии. Глава региона отметил, что наша область 25 лет назад одной из первых российских регионов заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Беларусь в разных областях.

— Установлены договорные отношения с Могилёвской, Гродненской областями, с Минском, — отметил Андрей Травников. — Побратимство Минска и Новосибирска, Горецкого райисполкома и наукограда Кольцово дало толчок к развитию научной, технологической и бизнес-кооперации таких направлениях, как биофармацевтика, биотехнологии для сельского и лесного хозяйства, пищевой и других перерабатывающих отраслей, а также в сфере экологии. Новосибирский Технопарк активно сотрудничает с минским Парком высоких технологий в области it.

Были заключены также несколько новых договоренностей в технологической сфере, сфере сельского хозяйства, транспорта, а также — в области науки и технологий.

Напомним, в 2023 году в Новосибирске впервые после трехлетнего перерыва из-за ковидных ограничений прошла традиционная ярмарка белорусских товаров. В столице Сибири ярмарка проходила в шестой раз. Там можно было купить мясные белорусские деликатесы, знаменитое сгущенное молоко, белорусские разносолы, а также одежду, обувь и косметику. Проходила ярмарка неделю и за это время новосибирцы потратили там более 63 миллионов рублей.

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