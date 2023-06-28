На 1 января 2023 года в Новосибирской области зарегистрированы 5,2 тысячи больных наркоманией

По данным на 1 января 2023 года в Новосибирской области на учете стоят 5262 «употребителя». Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 1 января 2023 года в Новосибирской области на учете стоят 5262 «употребителя» наркотиков. За последние 5 лет эта цифра снизилась на 20%. О данных статистики на пресс-конференции рассказала Ольга Кормилина — главврач областного наркодиспансера.

— Из 5262 человек наркоманией больны 4285 человек — здесь мы видим прирост на 3,5% по сравнению с 2021 годом. Также прирост на 1,4% есть по общему количеству состоявших на учете, — подчеркнула эксперт.

Как добавил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону Сергей Тарасенко, возраст «употребителей» не меняется. Так, большую часть больных наркоманией составляют люди возрастом 30-39 лет — таких 44%. Еще 37% и 35% приходится на группы 18-29 и 40+ соответственно.

По словам Кормилиной, ситуация «напряженная, но стабильная».

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