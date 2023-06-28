В Новосибирске минтранс отменил конкурс на единого оператора расчета в транспорте

Объявлен конкурс был 15 мая 2023 года, а завершиться должен был 15 июня 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске минтранс отменил конкурс по поиску единого оператора, который должен был заняться оснащением общественного транспорта автоматизированной системой оплаты. Об этом сообщается на сайте министерства.

— Министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО извещает об отмене конкурса, — указано в документе, подписанном 27 июня 2023 года.

Объявлен конкурс был 15 мая 2023 года, а завершиться должен был 15 июня 2023 года. Принимать в нем участие могли юрлица, а также индивидуальные предприниматели.

В конкурсной документации также указано, что организатор — а им в данном случае является минтранс НСО — может отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до его окончания.

Однако причины, по которым это произошло, в министерстве пока не сообщили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber