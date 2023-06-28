Почти без признаков жизни: в Новосибирске из горящей квартиры спасли мужчину

Кухня выгорела полностью. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске 28 июня на улице Новая заря произошел пожар в жилом доме. Горела квартира в пятиэтажном панельном доме, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Сообщение о возгорании поступило в 18.05. На момент приезда первых расчетов МЧС из окна на пятом этаже вырывалось пламя. В 20.33 открытое горение на площади шесть квадратных метров ликвидировали, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Из квартиры сотрудники МЧС эвакуировали мужчину практически без признаков жизни. Врачи скорой оказали ему реанимационную помощь, а после увезли в больницу. Другие жильцы дома не пострадали.

Хозяина квартиры увезли в больницу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как стало известно, кухня обгорела полностью. По информации паблика «Инцидент Новосибирск», который ссылается на очевидцев, по предварительным данным, хозяин квартиры поставил разогреваться еду и уснул.

Истинную причину произошедшего будут устанавливать дознаватели.

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