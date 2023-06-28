В Новосибирске мошенник продавал на сайте объявлений несуществующие двери и фары для машин

По другим именем преступник продавал несуществующие детали для машин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске раскрыли дело мошенника, который обманывал людей на сайте объявлений по продаже вещей. О преступлении рассказали в пресс-службе Ордынского районного суда Новосибирской области.

— Адраник Акопяна суд признал виновным в двух эпизодах мошенничества. Ему назначили 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу, — следует из отчета органа.

Представляясь именем Вячеслав, преступник вел переписку и продавал несуществующие детали для машин. В первый раз он «продал» переднюю и заднюю двери для автомобиля «Volkswagen polo» за 17200 рублей. А во второй — переднюю дверь и переднюю фару от «Chevrolet Lacetti». За 7700.

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