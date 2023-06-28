В Новосибирске ограничат движение по центральной магистрали левого берега

В Новосибирске с 28 июня по 5 июля перекроют улицу Ватутина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске с 28 июня по 5 июля перекроют улицу Ватутина в районе дома №5. Об этом сообщили в Telegram-канале СГК Новосибирск.

— Движение ограничат в направлении от Котовского в сторону Римского-Корсакова. Движение организовано по встречной полосе. Это необходимо, чтобы устранить повреждение на тепловой магистрали, — пояснили в организации.

Также у жителей 26 многоквартирных домов на сутки отключат горячую воду: с 10.00 29 июня до 09.00 30 июня.

Сотрудники компании пообещали справиться с работами «в максимально короткий срок».

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