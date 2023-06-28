Новосибирские спасатели помогли девочке-подростку, которая ходила по крыше

Подростка сняли с крыши дома. Фото: МАСС/ВКонтакте.

В Новосибирске спасатели помогли спуститься с крыши 14-летней девочке. Об этом сообщили в службе МАСС.

- Инцидент произошел в Кировском районе города, на улице Герцена вечером 27 июня. От очевидцев поступила информация, что на крыше дома находится подросток. Сотрудники службы провели разведку, собрали информацию, - указано в сводке, опубликованной в паблике ведомства ВКонтакте.

Спасатели помогли девочке спуститься с крыши и передали ее родителям. Сотрудники полиции провели с подростком профилактическую беседу.

КР-Новосибирск направило запрос в ГУ МВД России по НСО для уточнения информации, но на момент публикации комментариев из ведомства не поступало.

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