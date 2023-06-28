В Минтрансе объяснили, как четвертый мост избавит Новосибирск от пробок

В областном Минтрансе объяснили, как четвертый мост поможет избавить Новосибирск от пробок. Фото: ГК "ВИС"

В областном Минтрансе объяснили, как четвертый мост поможет избавить Новосибирск от пробок. Предполагается, что подъезды к нему будут обеспечены из всех районов города и мост сможет помочь разгрузить транспортные потоки.

— Планировочные решения мостового перехода позволят разгрузить сложные транспортные узлы, в которых пересекаются на данный момент направления, связывающие оба берега, транзитные направления, пешеходный трафик, — пояснили в минтрансе Om1.ru.

К 2034 году в среднем в году ежесуточно по мосту должны будут проезжать 68 тысяч автомобилей.

Для оплаты проезда по мосту предполагается соорудить 22 полосы: по 11 в каждом направлении. Платить можно будет бесконтактно, кассиру (наличными или безналом) и с помощью транспондера.

Напомним, новый мост в Новосибирске станет одним из крупнейших и уникальных сооружений в Сибири. Благодаря особому изгибу русловой части и вантовому участку, проезжую часть удалось приподнять над действующей эстакадой на правом берегу и парковой зоной на набережной. Всего на мосту должны быть смонтированы 70 вант. К 20-м числам июня уже было смонтировано 12 пар — то есть, 26 вант.

Предполагается, что благодаря четвертому мосту новосибирцы смогут быстрее и удобнее добираться до Толмачево, а транспортная развязка на левом берегу позволит отказаться от кольцевых перекрёстков на площадях Энергетиков и Труда, что позволит облегчить там движение.

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