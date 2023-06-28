Открыть вытрезвитель в Новосибирске планируют к осени 2023 года

Мэр и глава департамента по соцполитике проконтролировали ремонт здания будущего вытрезвителя. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В России возвращается система вытрезвителей. Раньше таких заведений боялись, но теперь иначе: выпивших граждан будут встречать вежливо, а в уютных апартаментах их ждут комфорт и забота.

В Новосибирске территорию под вытрезвитель нового типа подобрали на окраине небольшого леса. В здании по адресу: Советское шоссе, 140/1, раньше был детский дом. Потом помещения пустовали, и вот идет ремонт. Ход работ проконтролировали глава города Анатолий Локоть и начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Мастера уже обновили инженерные коммуникации и поработали в здании - впереди чистовая отделка: кафель, линолеум…

Посетители будут попадать сюда исключительно добровольно. Не хочешь - не заберут. А гарантом этичности со стороны персонала станет видеоконтроль.

- Проект предусматривает, что здесь везде будут видеокамеры. В каком состоянии человек поступил? А если у человека увечья, травмы, то он должен проследовать не сюда: его должны транспортировать для оказания медицинской помощи, - объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска заключает договоры с больницами. Если необходимо, человека из вытрезвителя срочно доставят на лечение. А понадобиться это может. Подтверждено опытом.

- Зимой люди замерзают, получают увечья. Закрывать глаза на эту проблему больше нельзя. Вовремя оказанная медицинская помощь, социальные услуги - это спасение человеческой жизни и здоровья, возвращение человека к нормальной жизни, - подчеркнул мэр.

Впереди - чистовая отделка. Открыть вытрезвитель планируют до 1 сентября. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

По плану принимать в вытрезвитель будут на срок до суток. Вытрезвитель рассчитан на 20 мест, однако получилось выделить еще одно. За год здесь смогут переночевать более 7300 человек.

- Если мы вернемся к истории советских вытрезвителей, то их на территории города было 11. Ежегодно через каждый проходило порядка 10 тысяч человек. Но тогда не было принципа добровольности, - поделилась цифрами начальник департамента по соцполитике Ольга Незамаева.

Дизайн помещений проработан до мелочей. Светлые палаты с кроватями, душевые кабины, кафе самообслуживания… Ольга Незамаева говорит, что так и должно быть, это нормально.

- Главный принцип - уважительное отношение к человеку, вне зависимости от того, в каком состоянии он находится, - добавила начальник департамента по соцполитике.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»