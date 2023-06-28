В Новосибирске под окнами дома на Романова нашли тело 34-летней женщины

В Новосибирске под окнами дома № 60 на улице Романова обнаружили тело человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в среду, 28 июня, под окнами дома № 60 на улице Романова обнаружили тело человека. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На место также выезжали следователи.

— Возле дома 60 по улице Романова обнаружено тело женщины 1989 года рождения. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

По данному факту также проводится проверка.

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