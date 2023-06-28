В Новосибирске выставили на торги долгострой на улице Волховской

Долгострой на улице Волховской в Новосибирске выставили на торги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Госкорпорация «Дом. РФ» выставила на торги долгострой на улице Волховской, 4 строение 37 в Новосибирске. В недостроенной многоэтажке, должны были располагаться жилые квартиры.

Стоимость лота — 44, 2 миллиона рублей. Заявки на аукцион принимаются до 28 июля. Сейчас степень готовности здания составляет всего 27%. В завершенном варианте в доме должен быть 21 этаж.

Строить жилой комплекс, где находится этот дом, начали еще в 2014 году. В итоге, недостроенными остались дома № 1 и № 4. Дом № 1 планируют завершить в 2023. Дольщикам, вложившимся в стройку дома № 4, выплачивают компенсации.

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