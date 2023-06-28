В полях Карасукского района завелась саранча

Саранчу обнаружили в Карасукском районе.
Фото: Наталья НЕШУМОВА
В полях Новосибирской области нашли саранчу. Вредителя обнаружили в Карасукском районе, сообщает ФГБУ «Россельхозцентр».
– Речь идет о единичных личинках итальянского пруса. Он многояден. Вредны, как взрослые особи, так и личинки, – сообщили специалисты. – Они грубо объедают листья, нанося существенный урон посевам сельскохозяйственных культур.
Личинки саранчи 3-4 возраста обнаружили на участке площадью в 0,14 тысяч гектаров. Итальянский прус считается одним из опасных видов саранчи. Он питается хлебными злаками, кукурузой, различными бобовыми (зерновыми и травами), подсолнечником, бахчевыми, а также овощными культурами.
Пока за саранчой только наблюдают, но если их количество превысит допустимые нормы, то на территории района будут проводить защитные мероприятия – обработку химикатами.
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