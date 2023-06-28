Новосибирцы снимают ролики с пылевой бурей в небе прямо из окон

Пыль долетает и до правого берега. Фото: предоставлено героем публикации.

В некоторых районах Новосибирской области прямо сейчас действует режим ЧС. Жителям областного центра уже присылали штормовые предупреждения — сильный ветер все еще бушует в регионе. Тем временем новосибирцы снимают видео с пылевыми бурями в небе прямо из окон.

— Пылевое облако легко долетает до домов на правом берегу и Заельцовского парка. Если интересно, можете в течение дня понаблюдать из ТЦ на проспекте Димитрова — такие облака там каждый день, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Виталий.

Похожий ролик появился и в сообществе АСТ-54 во ВКонтакте

— Левый берег Новосибирска накрывает пылевая буря, — указано в посте.

Новосибирцы шутят под постом. Фото: скриншот паблика.

— Какая буря? Это наши автодорожники так подметают!

— «Mad Max» по-новосибовски!

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