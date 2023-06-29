«До сих пор прикован к постели»: в Новосибирске сбежавший водитель получил срок за сбитого пожилого тренера

Пенсионер до сих пор не может сам ходить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд отправил в колонию водителя «Тойоты Королла», который сбил пожилого тренера и скрылся. ДТП случилось 6 декабря 2022 года у дома на на улице Есенина, 41.

Около 18:30 водитель «Тойоты» ехал в сторону улицы Никитина, не затормозил перед пешеходным переходом и сбил 74-летнего пешехода, переходившего дорогу по не регулируемому пешеходному переходу. 41-летний водитель скрылся с места ДТП.

«Скорая» забрала пенсионера, врачи диагностировали у него тяжелые травмы: открытые переломы большой и малой берцовых костей правой голени. Потерпевший пенсионер шел на тренировку по настольному теннису. Мужчина уже 7 месяцев не встает с постели из-за последствий травмы.

Виновник ДТП ранее не был судим, официально не работал и воспитывал 17-летнего сына.

- Подсудимый признал вину, возместил 50 тысяч рублей в счет компенсации морального ущерба. Суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии-поселении и удовлетворил иск о компенсации морального вреда в 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

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