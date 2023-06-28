Устал после прогулки: в Новосибирске немецкая овчарка нашла подозреваемого в угоне микроавтобуса

Собака взяла след и привела к дому, где жил мужчина, угнавший авто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Немецкая овчарка помогла полицейским раскрыть угон микроавтобуса в Центральном районе Новосибирска. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

– 24 июня от дома по улице Мичурина возле Центрального парка угнали микроавтобус «Хендай». Во время опроса один из очевидцев показал фото, которое сделал случайно, прогуливаясь недалеко от авто, – рассказали в пресс-службе ведомства. – На нем был не только угнанный микроавтобус, но и гражданин, который, возможно, был причастен к совершению преступления.

Пока сотрудники угрозыска устанавливали личность возможного угонщика, на место приехал кинолог с немецкой овчаркой по кличке Алмаз. Собака взяла след и привела к дому, рядом с которым стоял микроавтобус, а подозреваемого обнаружили в соседнем доме – его опознали по приметам.

Свой поступок 54-летний мужчина объяснил усталостью: он решил доехать на микроавтобусе до дома, когда возвращался с прогулки. На его счастье хозяин оставил ключи в замке зажигания. Доехав до дома, он припарковал авто возле ограды и ушел домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине вручили подписку о невыезде. Проводится расследование.

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