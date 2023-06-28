Полицейские нашли в больнице Новосибирска 13-летнего подростка, пропавшего в Томской области

Парня нашли днем 28 июня. Фото: телеграм-канал томской полиции.
Полицейские нашли 13-летнего Матвея Гусакова в больнице Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону вечером 28 июня.
— В ближайшее время парня передадут родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Оперативники выяснили, что в отношении подростка не совершалось противоправных действий, — отметили в ведомстве.
Парень перестал выходить на связь 26 июня. Он ушел из дома в селе Мельниково Шенгарского района и пропал.
− Несовершеннолетний в июне 2023 года приехал из города Юрга Кемеровской области и проживал с родственниками. По предварительной информации, может находиться в Новосибирске, − рассказывали ранее в томской полиции.
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