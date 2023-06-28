«Из крана бежит кипяток»: жителям улицы Коммунстроевская в Новосибирске отключили холодную воду

Жители домов на улице Коммунстроевская в Новосибирске столкнулись с нестандартной проблемой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители домов на улице Коммунстроевская в Новосибирске столкнулись с нестандартной проблемой. Пока половина горожан жалуется на отсутствие дома горячей воды, у них их крана льется только кипяток.

— Эта ситуация у нас происходит уже второй год, когда холодной воды нет вообще: из обоих кранов льется горячая. Причем, не теплая, а именно кипяток. Приходится несколько раз обращаться в ЖКХ, чтобы ее решили, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Наталья.

Дома № 209, 211 и 215 на Коммунстроевской — это небольшие деревянные двухэтажные здания. Они были построены еще в 1950-х, а в 2013 их признали аварийными. Но, по словам жителей, расселять так и не спешат.

— Когда мы просим решить нам вопрос с водой, нам говорят, что это невозможно, и вообще, дома, мол, аварийные, и их почти расселили. Но по факту — почти во всех квартирах живут люди, в том числе — семьи с детьми. Никому никакого жилья взамен не предлагали, — рассказала Наталья.

В этот раз из крана у сибиряков кипяток бежал на протяжении четырех дней. А сегодня, 28 июня, проблему решили оригинально: отключили горячую воду совсем. Теперь из крана бежит только холодная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber