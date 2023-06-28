Есть для птиц и даже рептилий: крохотные гробы для домашних животных продают в Новосибирске

Гробики есть и для птиц. Фото: Андрей АБРАМОВ

Владельцам домашних животных из НСО предлагают купить гробы для домашних животных. И не только для собак и кошек, но и для мелких грызунов и даже рептилий. Необычные товары появились в интернет-магазинах.

Журналист КП-Новосибирск изучил предложения продавцов: в ассортименте представлены гробы для захоронения хомячков, крыс и мышей, а также птиц и рептилий. Их размеры миниатюрные – 12 см в длину, 7 в ширину и 3,7 в высоту. Стоимость варьируется от 350 до 450 рублей. В объявлении указано, что товара подходит и для захоронения, и для кремации. Также есть небольшое надгробие.

Гробы для кошек и маленьких собачек дороже – от 440 до 1000 рублей. На стоимость влияют размеры короба и наличие украшений: гравировка, ленты. В них поместится питомец весом до 5 килограммов.

Самые дорогие по цене – гробы для собак средних и больших размеров: 2 400 до 6 000 рублей (в зависимости от размера). Стандартный размер короба – 49,5 см в длину, 15,5 см в ширину и 14 см в высоту.

Некоторые продавцы указывают, что гроб сделан из березовой фанеры, которая хорошо разлагается и не причиняет вреда природе. При этом каждый выражает соболезнование покупателям в связи с утратой.

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