В Ленинском районе Новосибирска горел дом в частном секторе — очевидцы засняли пылающее здание

Здание серьезно пострадало. Фото: стоп-кадр видео «Новосибирск с Огоньком».

Днем 28 июня пожарно-спасательные подразделения Новосибирска выехали на пожар в частном секторе Ленинского района. О пылающем здании рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Видео с места опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с Огоньком».

— На момент прибытия увидели горящий каркасный дом по улице 3-я Чулымская. Здание 10x7 метров было почти полностью в огне. Существовала угроза переброса возгорания на стоящие рядом жилые дома, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожарные справились с основными очагами огня и защитили стоящие рядом дома. Подразделения до сих пор работают на месте для полного устранения возгорания.

По ролику видно, что пожар действительно серьезный.

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