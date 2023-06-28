Новосибирская область и Республика Беларусь подписали несколько взаимовыгодных соглашений

Делегация Новосибирской области продолжает работу в столице Башкортостана Уфе на десятом Форуме регионов России и Белоруссии. Фото: Правительство НСО

Делегация Новосибирской области продолжает работу в столице Башкортостана Уфе на десятом Форуме регионов России и Белоруссии. Возглавляет делегацию Губернатор Андрей Травников.

На площадке Форума состоялось подписание соглашений, коммерческих контрактов и других документов, направленных на расширение сотрудничества.

Самое первое соглашение заключено между Правительством Новосибирской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили Губернатор Андрей Травников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Подписан и план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и Брестским областным исполнительным комитетом. С белорусской стороны документ подписал Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

— Достигнута договорённость об использовании оборудования для молочных ферм, произведённых в Белоруссии, на территории не только Новосибирской области, но и других регионов. У нас расположен крупный дилер «СибМОЛ» — он будет продвигать продукцию белорусских производителей на российский рынок. В работе — проект по изготовлению самоходных опрыскивателей на базе белорусского шасси с использованием новосибирского оборудования и системы управления. Оказано содействие развитию кооперации предприятий. Так, новосибирская сторона помогла ускорить поставки электронно-оптических преобразователей. Белорусская сторона при поддержке Премьера ускорила поставки оборудования для производства микроэлектроники нашему НПП «Восток». У нас нет дефицита контактов, но площадка Форума регионов России и Белоруссии очень важна. Форум демонстрирует не только движение отдельных субъектов, но сближение двух народов, двух стран. Есть возможность посмотреть на опыт других коллег. Увидели активное развитие взаимоотношений Республик Беларусь и Башкортостан — кое-что взяли на заметку, — отметил Андрей Травников.

Взаимный интерес есть у новосибирских предприятий и резидентов Брестского научно-технологического парка. Считается перспективным внедрение it-решений по формированию единого регистра доноров, совместные конструкторские разработки. Будут наращиваться связи между предприятиями Новосибирской и Брестской областей в сельском хозяйстве — от поставки сельхозтехники и комбикормов до средств защиты растений, в пищевой, лёгкой промышленности, стройиндустрии и дорожном хозяйстве.

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