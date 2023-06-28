«Выехал на встречку»: в ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с фурами под Новосибирском

В аварии с фурами под Новосибирском погиб водитель. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии с фурами под Новосибирском. Напомним, авария произошла утром в среду, 28 июня в Барабинском районе.

— Около 11: 05 водитель грузовика «Ивеко» ехал по трассе «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска. На 1135 километре он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Мерседес» и «Вольво», — рассказали в областной Госавтоинспекции. — После этого «Мерседес» опрокинулся. Он, а также «Ивеко», загорелись.

Еще один водитель попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Водитель «Ивеко» погиб, а водителя «Мерседеса» доставили в больницу. Водитель «Вольво» не пострадал.

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