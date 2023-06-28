В Новосибирске в аварии двух иномарок пострадала 5-летняя девочка

Столкнулись 2 иномарки. Фото: новосибирская Госавтоинспекция.

Днем 28 июня на улице Плановой случилось ДТП с двумя иномарками, в котором пострадала 5-летняя девочка. Об аварии сообщили в городской Госавтоинспекции.

— 35-летний водитель «Хонды Аккорд» ехал по Плановой — в сторону улицы Дуси Ковальчук, когда врезался в «Киа Рио». В результате в больницу увезли 5-летнюю пассажирку Kia.

На месте работали сотрудники ДПС. Они продолжают выяснять обстоятельства аварии.

По фото с места ДТП видно, что машины столкнулись неподалеку от светофора. Явных, серьезных повреждений на автомобилях не разглядеть.

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