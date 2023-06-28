В Новосибирске подполковника в отставке лишили звания за хищение госимущества

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор подполковнику в отставке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Со 2 октября 2020 года по 26 октября 2021-го, желая незаконно обогатиться, военнослужащий, будучи руководителем организованной группы похитил авиационное имущество, которое находилось в его ведении, – рассказали подробности дела в военном суде. – Сумма ущерба, нанесенного Министерству обороны РФ составила свыше 20 миллионов 300 тысяч рублей.

Также подполковника обвинили в служебном подлоге – он пошел на это, чтобы скрыть кражу авиационного имущества.

В итоге мужчину признали виновным в совершении трех преступлений по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), двух преступлений по ч. 2 ст. 292 УК РФ – «Служебный подлог», а также преступлений по ч. 3 ст. 33 («Виды соучастников преступления») и по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишили звания «подполковник в отставке». А также в течение трех лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд частично удовлетворил иск от Минобороны РФ – о возмещении свыше 17 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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