Сбежавшие депутаты Совета депутатов города Новосибирска потеряли мандаты

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

38 из 40 депутатов Совета депутатов города Новосибирска поддержали решение о лишении мандатов, 1 человек воздержался и 1 - проголосовал против. Решение о лишении депутатских полномочий уехавших из страны депутатов вступит в силу 4 июля.

Причиной стало непредоставление декларации о доходах, сообщил на сессии глава постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев.

- В действиях депутатов Пироговой и Бойко имеются признаки несоблюдения ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, - сказал он.

Однако, как отметил спикер Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, помимо грубого нарушения антикоррупционного законодательства указанными депутатами они оба, достаточно давно покинув страну, как большинство представителей навальнистов, совершенно не работали на своих избирательных округах, не принимали участие в сессиях Совета депутатов города Новосибирска, работе комиссий, не вели прием граждан.

- С юридической точки зрения здесь все совершенно прозрачно и понятно. Если член представительного органа местного самоуправления не является на его заседания в течение 6 месяцев без уважительных причин, то полномочия такого депутата положено прекратить. Это установлено федеральным законом. Бойко сбежал из России в ноябре 2021 года, Пирогова - в июле 2022-го. То есть Совету депутатов города Новосибирска следовало избавиться от таких «коллег» уже давно, - считает политолог, эксперт по региональной политике Виталий Иванов.