Психолог Наумова рассказала, как идеально провести отпуск с детьми

Отпуск с детьми - это не обязательно большой стресс. Фото: Евгения ГУСЕВА

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова поделилась советами, как идеально провести отпуск с детьми. Для этого важно учитывать интересы своих чад.

Дети старше трех лет будут в восторге, если вы сводите их на аттракционы, батуты или в игровую комнату. А вот с подростками все гораздо сложнее.

− Важно, чтобы подростки чувствовали, что их мнение учитывается и родители с ними советуются. Вместе нужно составить план действий в отпуске. Важно принять общее решение для максимально плодотворного отдыха, − приводит слова психолога News.ru.

Если речь идет о маленьких детях, то важно соблюдать привычный для ребенка режим дня. Чтобы малыш не капризничал, нужно кормить и укладывать его спать примерно в то же время, что и дома.

Чтобы отпуск подарил всем позитивные эмоции, Наталья Наумова советует избегать ссор и стараться идти на компромисс.

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