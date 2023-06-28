Новосибирец украл в супермаркете газету «Комсомольская правда»

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Во вторник, 27 июня, в 13:15, в дежурную часть Агентства сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного на ул. Забалуева. Продавцы остановили мужчину, не заплатившего за упаковку лазаньи, и вызвали группу быстрого реагирования. На вызов прибыла ГБР-73, задержавшая несостоявшегося похитителя. Тот попытался оправдаться тем, что заплатить за товар просто позабыл, но запутался в показаниях и не сумел объяснить, зачем коробку с замороженным полуфабрикатом засунул себе под свитер. В итоге, воришка – как оказалось, гость из Приморского края - признался, что дожив до 44 лет никогда не ел лазанью, и незнакомый продукт украл для того, чтобы его попробовать.

Остальные воришки, задержанные гвардейцами за минувшие сутки, похищали товары вполне известные, если не сказать - обыденные: колбасу, сыр, лимон, кофе, водку и газету «Комсомольская правда». За свежее печатное издание не посчитал нужным платить свои кровные деньги мужчина в супермаркете на ул. Каменская. За что и был задержан бойцами ГБР-74.

А вот девушка, задержанная бойцами ГБР-75 за кражу шоколада из магазина «Пятерочка» на ул. Державина в 14:02, сразу пояснила, что уже находится под следствием, и судебное заседание назначено на 30 июня. Рецидивистка была тут же передана полицейским.

Всего за вчерашние сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за совершение краж из магазинов были задержаны 10 мужчин, один подросток и 4 женщины.