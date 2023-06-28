Губернатор Андрей Травников представил опыт межрегионального сотрудничества России и Белоруссии на форуме Союзного государства. Фото: правительство НСО.

Губернатор НСО Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области. Она 26-28 июня 2023 года работает в столице Башкортостана Уфе на юбилейном, десятом Форуме регионов России и Белоруссии. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

– В составе делегации – Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий. Андрей Травников принял участие в работе секции «Сотрудничество регионов, районов и городов России и Беларуси как важнейший фактор укрепления Союзного государства», – уточнили в правительстве.

Андрей Травников напомнил, что 25 лет назад Новосибирская область одним из первых регионов России подписала соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Республикой Беларусь.

– Сегодня мы развиваем и отраслевое, и межрегиональное сотрудничество: установлены договорные отношения с Могилёвской, Гродненской областями, с Минском. Побратимство Минска и Новосибирска, Горецкого райисполкома и наукограда Кольцово дало толчок к развитию научной, технологической и бизнес-кооперации в наиболее перспективных направлениях. Таких, как биофармацевтика, биотехнологии для сельского и лесного хозяйства, пищевой и других перерабатывающих отраслей, а также в сфере экологии. Технопарк Новосибирского Академгородка активно сотрудничает с минским Парком высоких технологий в области IT, – сказал губернатор.

По словам Андрея Травникова, ключевой приоритет для Новосибирской области – сотрудничество в сфере науки и технологий.

– Несколько лет назад вышли на комплексное взаимодействие между нашими вузами – сейчас заключено 26 двусторонних договоров между ведущими университетами. Таким образом, мы выстраиваем систему подготовки квалифицированных специалистов, которые смогут работать в любой точке Союзного государства – как в России, так и в Беларуси, – добавил глава региона.

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