Алтаец насмерть забил пожилую мать костылем из-за оскорблений

Пьяный алтаец забил мать костылем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Петропавловском районе Алтайского края осудили 50-летнего местного жителя, который убил собственную мать. О преступлении сообщает Amic.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло в селе Петропавловском в июле 2022 года. Тогда алтаец выпивал вместе с 73-летней матерью. В ходе посиделки началась ссора — женщина стала оскорблять сына. В итоге возмущенный мужчина схватил костыль и принялся избивать мать. В сумме он нанес пострадавшей не меньше 17 ударов по голове и телу. Женщина скончалась от травм.

Позже оперативники выяснили, что ныне осужденный часто избивал мать под контролем зеленого змия.

Во время предварительного следствия убийца признал вину и раскаялся, но это не сильно помогло — суд приговорил алтайца к 9 годам колонии строгого режима.

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