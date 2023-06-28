Много штрафов за превышение скорости: что известно о «Ленд Крузере», влетевшем в машину ДПС в Новосибирске

Внедорожник на скорости опрокинулся на бок и врезался в служебный автомобиль. Фото: АСТ-54

После ДТП с «Ленд Крузером», эпично влетевшим в машину ДПС в Новосибирске, появились новые подробности. Владелец иномарки неоднократно нарушал ПДД.

Напомним, авария произошла в субботу, 24 июня. На улице Нарымской внедорожник на скорости опрокинулся на бок и врезался в служебный автомобиль.

Позже в МВД раскрыли подробности произошедшего. Оказалось, что за иномаркой велась погоня. Водитель превышал скорость и не реагировал на требования остановиться.

− В пути следования у дома по улице Нарымской водитель не справился с управлением и после наезда на препятствие, совершив опрокидывание, столкнулся с двумя автомобилями − «Тойота Краун» и патрульным автомобилем ДПС «Хендай Солярис», − рассказывали в МВД.

За рулем внедорожника сидела 38-летняя женщина без прав. Проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения она отказалась. В итоге нарушительнице назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кем является эта женщина и как она оказалась за рулем иномарки – неизвестно. Однако КП-Новосибирск выяснила, что за внедорожником числится большое количество штрафов. Почти все – за превышение скорости.

Один из штрафов за превышение скорости. Фото: РосШтрафы

По данным сервиса «РосШтрафы», за 2023 год водитель автомобиля шесть раз нарушал ПДД. Последний раз – 12 июня. При этом все штрафы оплачены.

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