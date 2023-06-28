Горсовет Новосибирска лишил мандатов депутатов Пирогову и Бойко*

Независимых депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко* лишили мандатов. Фото: соцсети

Независимых депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко* лишили мандатов. Такое решение приняли на заседании 27-мой сессии Совета депутатов города Новосибирска в среду, 28 июня.

Пирогова и Бойко* не предоставили сведения о доходах, расходах и имущественных обязательствах в положенные по законодательству сроки. Следователи выяснили, что на отчетных документах о получаемых ими доходах стояли поддельные подписи, пишет InfoPro54.

− В результате почерковедческой экспертизы выявлено, что подписи на уведомлениях об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок, поданных в администрацию губернатора, выполнены не депутатами, а другим лицом, − заявил глава комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев.

Комиссия рекомендовала досрочно прекратить полномочия Пироговой и Бойко* в связи с утратой доверия. В итоге 38 депутатов проголосовали «За», всего один – «Против».

Сообщается, что Пирогова и Бойко* намерены обжаловать это решение в суде.

* Сергей Бойко внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 31 марта 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber